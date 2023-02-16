Бедняков и Марченко были соведущими на одном из шоу канала СТБ

Украинский ведущий Андрей Бедняков вспомнил о работе на канале СТБ с Оксаной Марченко, мужа которой обвиняют в государственной измене. В интервью YouTube-каналу Pressing 35-летняя телезвезда рассказал, как себя вела супруга Виктора Медведчука во время их совместных съемок в 2016 году в седьмом сезоне «Х-фактора», где они были соведущими.

По словам Беднякова, было видно, что Оксане неприятно с ним работать, якобы он не дотягивал до ее уровня. Андрей отметил, что Марченко — единственная его соведущая, которая не шла с ним на контакт, не хотела с ним общаться и не реагировала на его шутки.

«Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый — моложе ее, и было видно, что ей неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир, и у нас не было ни единого контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было. При том, что я пытался — я на нее смотрел. Я шучу — она не смеется. Типа: "Кто ты?"», — поделился Бедняков.

Андрей добавил, что нормально пообщаться с Оксаной у него удалось только в последний день съемок. Ведущий заявил, что не может назвать Марченко плохим человеком.

«В последний день мы достаточно так нормально пообщались с ней. Когда мы досняли последнюю программу, я зашел к ней, а у нее был отдельный гримваген, где она там сидела. И я зашел туда, там еще были судьи шоу, и мы достаточно нормально пообщались. Тоесть, а не могу сказать, что она плохой человек. Да, она там где-то показала, что «кто ты? Ты мне не ровня», но это нормально. У меня всю жизнь такая история, постоянные трудности с переходами. Ее отношение ко всей этой ситуации (война в Украине — ред.), я туда не лезу, потому что все и так видно. Но накидать на нее, что она такая-сякая… Мне она этого не показывала, кроме того, что она не хотела с ним работать», — сказал Бедняков.

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