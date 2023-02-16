Звездная семья позировала для британского Vogue

Американская певица родом из Барбадоса Рианна снова на пике популярности после семилетнего перерыва в концертных выступлениях. 34-летняя артистка не только триумфально вернулась на сцену во время Супербоула-2023, но еще и взорвала соцсети новостью о том, что беременна вторым ребенком.

А теперь стало известно, что Рианна впервые согласилась украсить обложку глянца вместе с гражданским мужем, американским рэпером A$AP Rocky и их девятимесячным сыном. Звездная семья позировала на пляже в Малибу и в роскошном доме на побережье в фотосессии для британского Vogue. Результатами съемки для мартовского выпуска редакция журнала и сама певица поделились на своих официальных страницах в Инстаграм.