Звездное семейство отпраздновало День святого Валентина безумными танцами

Американская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая в сериале «Уэнздей сыграла Мортишу Аддамс, показала, как с семьей отпраздновала День святого Валентина.

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53-летняя обладательница «Оскара» и ее 78-летний муж, голливудская звезда Майкл Дуглас решили отправиться вместе с двумя детьми в ночной клуб.

На своей странице в Инстаграм Кэтрин обнародовала видео, где она и Майкл зажигательно танцюют в компании 19-летней Кэри и 22-летнего Дилана.

В ролике Зета-Джонс появилась в облегающем красном платье со смелым декольте, а Дуглас продемонстрировал свои танцевальные навыки в костюме белого цвета.

«Всем счастливого Дня святого Валентина. Любовь, любовь, любовь», — подписала кадры актриса.

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