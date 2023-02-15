Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас зажгли вместе с детьми в ночном клубе — видео
Звездное семейство отпраздновало День святого Валентина безумными танцами
Американская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которая в сериале «Уэнздей сыграла Мортишу Аддамс, показала, как с семьей отпраздновала День святого Валентина.
Читай также: Наталка Денисенко показала переписку с мужем, который служит в ВСУ53-летняя обладательница «Оскара» и ее 78-летний муж, голливудская звезда Майкл Дуглас решили отправиться вместе с двумя детьми в ночной клуб.
На своей странице в Инстаграм Кэтрин обнародовала видео, где она и Майкл зажигательно танцюют в компании 19-летней Кэри и 22-летнего Дилана.
В ролике Зета-Джонс появилась в облегающем красном платье со смелым декольте, а Дуглас продемонстрировал свои танцевальные навыки в костюме белого цвета.
«Всем счастливого Дня святого Валентина. Любовь, любовь, любовь», — подписала кадры актриса.
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