Актриса показала, что муж-военный написал ей на День святого Валентина

Украинская актриса телевидения и дубляжа Наталка Денисенко рассказала подписчикам, как ее супруг, актер Андрей Фединчик, который сейчас служит в ВСУ и исполняет боевые задания на фронте, поздравил ее с Днем святого Валентина.

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На своей странице в Инстаграм 33-летняя звезда сериалов «Крепостная», «Село на миллион», «Клан ювелиров» и «Папаньки» обнародовала скриншот переписки с возлюбленным-военным.

Фединчик написал жене, что очень любит ее и скучает. Актер пошутил, что впервые они не празднуют 14 февраля не из-за ссоры.

Также влюбленные выяснили, что они снятся друг другу. Наталка в ночь на 14 февраля видела сон, где ее муж вернулся домой, а Андрею приснились совместные съемки с Денисенко.

Переписка Денисенко и Фединчика Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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