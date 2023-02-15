Наталка Денисенко показала переписку с мужем, который служит в ВСУ
Актриса показала, что муж-военный написал ей на День святого Валентина
Украинская актриса телевидения и дубляжа Наталка Денисенко рассказала подписчикам, как ее супруг, актер Андрей Фединчик, который сейчас служит в ВСУ и исполняет боевые задания на фронте, поздравил ее с Днем святого Валентина.
Читай также: Александр Пономарев трогательно поздравил сына с 16-летиемНа своей странице в Инстаграм 33-летняя звезда сериалов «Крепостная», «Село на миллион», «Клан ювелиров» и «Папаньки» обнародовала скриншот переписки с возлюбленным-военным.
Фединчик написал жене, что очень любит ее и скучает. Актер пошутил, что впервые они не празднуют 14 февраля не из-за ссоры.
Также влюбленные выяснили, что они снятся друг другу. Наталка в ночь на 14 февраля видела сон, где ее муж вернулся домой, а Андрею приснились совместные съемки с Денисенко.
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