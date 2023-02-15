Как сейчас выглядит Александр-младший

Известный украинский исполнитель и бывший тренер вокального шоу «Голос країни» Александр Пономарев поделился с поклонниками в соцсети подборкой кадров из семейного альбома с его единственным сыном.

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Поводом для обнародования снимков стал день рождения Александра-младшего. В большой церковный праздник — Сретение Господне, наследник Народного артиста и первого представителя Украины на Евровидении отмечает 16-летие.

«Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела!», — обратился к имениннику Пономарев.

Напомним, что матерью Александра-младшего является вторая супруга Пономарева Виктория Мартынюк, которая моложе экс-мужа на 13 лет. Их брак продлился 5 лет — с 2006-го по 2011 год.

Смотрите, как выглядит единственный сын Александра Пономарева:

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