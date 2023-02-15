Александр Пономарев трогательно поздравил сына с 16-летием
Как сейчас выглядит Александр-младший
Известный украинский исполнитель и бывший тренер вокального шоу «Голос країни» Александр Пономарев поделился с поклонниками в соцсети подборкой кадров из семейного альбома с его единственным сыном.
Читай также: Муж Бритни Спирс запостил ранее не опубликованное фото с их свадьбыПоводом для обнародования снимков стал день рождения Александра-младшего. В большой церковный праздник — Сретение Господне, наследник Народного артиста и первого представителя Украины на Евровидении отмечает 16-летие.
«Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела!», — обратился к имениннику Пономарев.
Напомним, что матерью Александра-младшего является вторая супруга Пономарева Виктория Мартынюк, которая моложе экс-мужа на 13 лет. Их брак продлился 5 лет — с 2006-го по 2011 год.
Смотрите, как выглядит единственный сын Александра Пономарева:
Ранее мы обнародовали рейтинг самых популярных сериалов Netflix за прошлую неделю.