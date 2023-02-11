Именинница дня: ТОП-10 самых стильных образов Дженнифер Энистон
Звезда отмечает 54-летие.
Читай также: Давно не виделись: Линдси Лохан в "огненном" образе на Неделе моды в Нью-ЙоркеСегодня, 11 февраля, свой День рождения отмечает популярная американская актриса Дженнифер Энистон, которую любят миллионы людей по всему миру. Звезде исполнилось 54 года. За ее плечами работа над полусотней фильмов, а культовый сериал "Друзья", в котором Энистон сыграла Рейчел Грин, сделал ее по-настоящему известной. Ее искренняя улыбка, простота и естественность во всем — те качества, которые завоевали внимание у огромного количества поклонников.
Это касается и стиля актрисы: она всегда выглядит роскошно на публике, но не вызывающе. Для красных дорожек Дженнифер выбирает элегантные платья простого кроя в белом, черном, кремовом или бежевом цвете. Такая гамма оттенков подчеркивает ее максимальную открытость и женственность. Из деталей — открытые плечи и вырезы на платьях. К слову, все ее образы пропитаны особым магнетизмом и легкостью, которые вызывают симпатию и доверие. Собрали для вас ТОП-10 лучших выходов именинницы в нашей подборке. Какое платье Дженнифер вам понравилось больше всего?
Ранее Дженнифер Энистон запостила закулисные кадры со съемок третьего сезона «Утреннего шоу».