Звезда отмечает 54-летие.

Читай также: Давно не виделись: Линдси Лохан в "огненном" образе на Неделе моды в Нью-Йорке

Сегодня, 11 февраля, свой День рождения отмечает популярная американская актриса Дженнифер Энистон, которую любят миллионы людей по всему миру. Звезде исполнилось 54 года. За ее плечами работа над полусотней фильмов, а культовый сериал "Друзья", в котором Энистон сыграла Рейчел Грин, сделал ее по-настоящему известной. Ее искренняя улыбка, простота и естественность во всем — те качества, которые завоевали внимание у огромного количества поклонников.

Это касается и стиля актрисы: она всегда выглядит роскошно на публике, но не вызывающе. Для красных дорожек Дженнифер выбирает элегантные платья простого кроя в белом, черном, кремовом или бежевом цвете. Такая гамма оттенков подчеркивает ее максимальную открытость и женственность. Из деталей — открытые плечи и вырезы на платьях. К слову, все ее образы пропитаны особым магнетизмом и легкостью, которые вызывают симпатию и доверие. Собрали для вас ТОП-10 лучших выходов именинницы в нашей подборке. Какое платье Дженнифер вам понравилось больше всего?

Ранее Дженнифер Энистон запостила закулисные кадры со съемок третьего сезона «Утреннего шоу».