Злата Огневич не просматривает новости и не обесценивает свои эмоции.

Злата Огневич поделилась со своей инстаграм-аудиторией методами, которые считает действенными для поддержания душевного здоровья. Она выставила в ленту фотографию со своей чувственной фотосессии, к которой оставила развернутую подпись.

"Еще никогда так остро я не чувствовала пространство. Даже на фоне последних новостей я сохраняю равновесие. Мне помогают истории сильных людей. И я знаю, что я – тоже сильный человек. Но и твердые духом сомневаются. Разница только в том, чтобы после сомнений найти силы для следующего шага", – начала бронзовая призерша "Евровидения" 2013 года.

Далее Огневич осветила отдельные пункты, позволяющие ей брать себя в руки в непростые времена:

"Мой способ сохранять трезвое мышление, живя в эпицентре событий прекрасной страны, против которой ведется коварная и изнурительная война:

Я принципиально не смотрю новости, чтобы сберечь психику.

С некоторых пор я удалила все новостные телеграм-паблики, потому что даже 10 минут в них наводили на меня ужас.

Я не обесцениваю свои эмоции, потому что они мои и важны именно сейчас.

Я не могу повлиять на количество выпущенных ракет и фронтовую ситуацию. Но я могу и поддерживаю экономику Украины, делаю посильные взносы, организую волонтерские инициативы, поддерживаю близких, согреваю сердца военных во время наших концертов. И… Создаю песни. Ведь именно музыка и культура являются лицом нации.

Давайте питать наследие и создавать новое, которое со временем превратится в достояние.

В конце своего обращения Злата сосредоточила внимание публики на том, как в стальных сердцах могут царить добрые чувства:

"В эти хрупкие времена сердца превращаются в стальные. Но пусть в каждом стальном сердце найдется место для света и любви. Так мы найдем своих среди руин, чтобы строить новое".

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