Сколько килограмм журналистке удалось сбросить с помощью нутрициолога

Украинский блогер, ведущая, интервьюер и журналистка Рамина Эсхакзай похвасталась перед подписчиками в Инстаграм результатами своего похудения. В разделе сторис знаменитость запостила фото с весами, которые показуют 56,2 килограмм.

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Рамина добавила, что два года не видела таких цифр, а легче 56-ти килограмм она была более 8 лет назад. Ведущая рассекретила, что пользовалась услугами нутрициолога, которая и помог ей сбросить 4,3 килограмма. Эсхакзай отметила, что позволяла себе есть конфеты каждый день.

«Еще 1,5-2 кг и похудение завершено. Я кушаю все, конфеты ежедневно. Но это не неконтролируемое потребление всего подряд», — написала знаменитость.

Рамина Эсхакзай похвасталась похудением / Источник: instagram.com/raminalalala

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