Актер мог присоединиться к киновселенной DC в 2002 году

Звезда фильма «Мумия «Джордж из джунглей и «Кит» Брендан Фрейзер рассекретил, что 20 лет назад у него была возможность сыграть супергероя из киновселенной DC.

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54-летний номинант на «Оскар» недавно рассказал в шоу Говарда Стерна, что вместе с Полом Уокером и еще 6-7 актерами был претендентом на роль Супермена в фильме «Супермен: Облет» по сценарию Джей Джея Абрамса.

Фрейзер признался, что у него была двоякие чувства по поводу этой роли: с одной стороны, это была огромная возможность для продвижения кинокарьеры, а с другой стороны — он боялся стать актером одной роли.

«Это была своего рода фаустовская сделка. Я думаю, что по своей природе я не хотел, чтобы меня знали только за одну роль, потому что я гордился разнообразием всей своей профессиональной жизни, и я не пони с одним трюком», — поделилась знаменитость.

Фильм так и не вышел, его съемки остановили на стадии разработки. Брендан назвал причины отказала от киноленты компании Warner Bros.

«Я был разочарован тем, что была потрясающая возможность, и она не осуществилась. Это должно было быть связано с некоторыми махинациями и политикой студии. И, вероятно, по своей сути, моем кинопробой. Я думаю, именно поэтому вы тестируете… они могли видеть, что я был там только на 98%», — отметил Фрейзер.

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