Таллула Уиллис отпраздновала 29-летие

Американская актриса и модель Деми Мур поделилась с поклонниками в Инстаграм кадрами со дня рождения младшей дочери от брака со звездой «Крепкого орешка» Брюсом Уиллисом.

Талулле Уиллис исполнилось 29 лет еще 3 февраля, однако только сейчас звездная мама решила показать, как девушка получала поздравления от самых близких родственников и друзей.

Судя по короткому видео, имениннице вместо традиционного торта преподнесли две коробки со свечами: в одной из них были пончики с глазурью, а во второй — гамбургеры. Такой подарок искренне рассмешил Талуллу.

«Итоги празднования дня рождения мисс Талуллы Уиллис на прошлой неделе. Мы так тебя любим, и я так горжусь тобой! Счастливой недели дня рождения, моя малышка», — подписала ролик Деми.

Напомним, что, кроме Талуллы, у Мур и ее бывшего мужа Уиллиса есть еще две дочери —34-летняя Румер и 31-летняя Скаут.

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