Вместе с мужем они приобрели недвижимость под Киевом.

Украинская ведущая Лилия Ребрик до начала полномасштабной войны приобрела вместе с мужем, Андреем Диким, дом под Киевом. Об этом артистка впервые рассказала в интервью Алине Доротюк.

Ребрик отметила, что еще не знает, вернутся ли они в будущем, чтобы сделать там ремонт. Как рассказала актриса, они на карантине осознали, что им нужно больше места. Поэтому приняли решение приобрести недвижимость в конце ноября.

"Для себя мы сформулировали, что это дом мечты. Мы создали так называемую группу, в которой обсуждали какие-то идеи, что у нас где будет. Я считаю, что у каждой семьи должна быть какая-нибудь цель. Мечта, наверное, это так нельзя назвать, потому что мы ее уже воплотили. Но там столько еще работы. Я не знаю, когда мы вернемся. Мы купили коробку. И там еще строить и строить," – поделилась Лилия.

Звезда добавила, что у них не было сильной нужды в доме. Особенно сейчас семья не готова вкладывать финансы в ремонт. Но, возможно, в будущем они вернутся к этому вопросу.

"Не было такой необходимости – продать квартиру и вложить деньги в ремонт и впоследствии переехать. Появятся деньги – мы что-то там сделаем," - высказалась Ребрик.

Ранее мы писали, как поменялись отношения Лилии Ребрик с мужем во время войны.