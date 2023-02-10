Судья «Танцев со звездами» снял видео с Петой Маргатройд

Главный герой первого сезона «Холостяка» и член жюри «Танцев со звездами-2021» Максим Чмерковский поделился с поклонниками новым видео со своей женой, танцовщицей Петой Маргатройд.

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46-летний хореограф и его 36-летняя любимая, которая сейчас беременна вторым ребенком, решили станцевать на камеру зажигательный хип-хоп под трек американской рэперши Big Boss Vette — Pretty Girls Walk.

В ролике Пета демонстрировала уже большой животик в коротком топе с длинными рукавами и в черных спортивных штанах. Чмерковский появился в видео в черной футболке, обтягивающих спортивных штанах, серых носках и светло-зеленой кепке.

«Забавно, что мы дождались беременности Петы Маргатройд, чтобы начать танцевать здесь. Если вы знаете Максима Чмерковского, вы знаете, что он действительно не хотел быть частью этого, но если вы реально знаете его, вы сможете увидеть точный шаг, который изменил его мнение», — говорится в описании к публикации.

Напомним, что Пета объявила о беременности в январе и рассекретила, что перед этим перенесла несколько выкидышей. У звездной пары уже есть 6-летний сын Шэй Александер.

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