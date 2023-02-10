Cъемки новых серий длились около полгода

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон, которая спродюсировала «Утреннее шоу» и сыграла в нем Алекс Леви, сообщила об окончании съемок третьего сезона.

53-летняя знаменитость опубликовала фото и видео закулисья новых эпизодов сериала, где она запечатлена с другими актерами и членами съемочной команды. В частности, в кадр попали Риз Уизерспун, Марк Дюпласс, Марша Гей Харден, Кристин Хан и визажистки проекта.

«Это завершение 3-го сезона. Люблю, люблю, люблю эту команду «Утреннего шоу» — еще столько всего впереди!», — подписала Энистон.

Отметим, что сериал был продлен на новый сезон в январе 2022 года. Съемки стартовали 16 августа и длились почти полгода. Дата премьеры пока не сообщается.

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