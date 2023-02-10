Старшая из сестер Хадид снимется в модном шоу на Netflix

Одна из самых востребованных моделей современности Джиджи Хадид станет звездой шоу Next In Fashion, которое снимает популярный стриминговый сервис Netflix.

27-летнюю модель можно будет увидеть во втором сезоне проекта в качестве соведущей Тана Франса. Джиджи заменит Алексу Чанг, которая вела премьерный сезон модного шоу.

В Next in Fashion дизайнеры соревнуются за приз в размере 200 000 долларов и возможность поделиться своим талантом со всем миром. Шоу будет состоят из 10 выпусков, премьера первого эпизода запланирована на 3 марта.

В роли приглашенных судей в проекте появятся модельеры Донателла Версаче, Оливье Рустен и Изабель Марант, а также модели Хейли Бибер, Хелена Кристенсен, Белла Хадид, Кэндис Свейнпол и другие. Постоянными судьями будут стилист Джейсон Болден и редактор Vogue Габриэлла Карефа-Джонсон.

Ранее мы писали, что Ванесса Хадженс подтвердила помолвку с Коулом Такером и похвасталась кольцом.