Как сейчас выглядит украинская певица

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских впервые за долгое время решила пообщаться с подписчиками в Инстаграм и ответить на их вопросы. Так, недавно в разделе сторис 35-летняя знаменитость призналась поклонникам, что набрала лишние килограммы во время полномасштабной войны.

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Каменских обнародовала снимок, где она без макияжа в белой футболке и черных шортах занимается на одном из тренажеров в спортзале. Певица сфотографировала себя сверху, поэтому фанам не удалось рассмотреть ее новую фигуру.

Однако в других сторис, где Настя рассказывает о работе над концертным туром по городам Украины и новой песни, певица показала себя в полный рост. Однако, на сколько килограмм поправилась, не призналась.

«Я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но пытаюсь вернуться к активным занятиям, это очень помогает держаться», — поделилась жена рэпера Потапа.

Настя Каменских поправилась / Источник: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Источник: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Источник: instagram.com/kamenskux

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