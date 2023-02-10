Певица призналась, что в подростковом возрасте комплексавала из-за формы носа

Участница шоу «Женский квартала» и «Голос країни» Вера Кекелия впервые показала, как выглядела до того, как попала в мир украинского шоу-бизнеса. Бывшая солистка группы «А.Р.М.И.Я» запостила кадр в подростковом возрасте.

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Архивное фото Кекелии появилось в ее Инстаграм в разделе сторис. В длинноволосой шатенке на снимке сложно узнать знаменитость, которая сейчас предпочитает быть блондинкой с короткой стрижкой.

36-летняя Вера призналась, что в юности считала себя некрасивой из-за формы носа. По словам звезды, ее нос со временем стал выглядеть привлекательнее, и все благодаря тому, что она полюбила и приняла свою внешность.

Вера Кекелия в подростковом возрасте Фото: instagram.com/kekeliavera

Вера Кекелия Фото: instagram.com/kekeliavera

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