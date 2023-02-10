Ведущий показал себя в три года и высмеял российские нарративы об украинцах

Украинский ведущий Андрей Бедняков, наиболее известен по шоу «Орел и решка» и «Х-фактор», поделился с поклонниками архивной фотографией, сделанной 33 года назад.

Читай также: Пивоваров назвал песню, которую никогда не переведет на украинский язык

В Instagram в разделе stories телезвезда опубликовал черно-белый кадр 1990 года из семейного альбома. На старом снимке трехлетний Бедняков в черной куртке и в светлой шапке с черными полосками играет со щенком.

В подписи к архивному кадру Андрей решил высмеять российские нарративы, в частности о том, что украинцы якобы сатанисты.

«Украина. 1990 год. Маленький сатанист только что съел всю кашу из миски у собаки и смотрит, как его родители отрывают голову у голубя», — пошутил Бедняков.

Андрей Бедняков в детстве Фото: instagram.com/biedniakov

Ранее мы писали, что Ванесса Хадженс подтвердила помолвку с Коулом Такером и похвасталась кольцом.