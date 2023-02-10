9 февраля Огасту исполнилось два года

Племянница короля Чарльза III, младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения поделилась с подписчиками в Инстаграм милым видео со своим сыном Огастом от брака с английским бизнесменом Джеком Бруксбэнком.

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9 февраля мальчику исполнилось два года, поэтому знаменитая мама решила показать в соцсетях, как подрос именинник. 32-летняя внучка покойной Елизаветы II, которая в январе объявила о второй беременности, опубликовала видео с поездки в Лондонский зоопарк, где Огаст забавно танцует и бегает. В ролике можно рассмотреть лицо малыша.

«Поздравляю нашего мальчика Оги со вторым днем ​​​​рождения. Ты наша самая большая радость в мире. Продолжай танцевать и улыбаться, мой ангел», — подписала принцесса.

Напомним, что сын Евгении и 36-летнего Бруксбэнка получил одно из своих трех имен в честь прадедушки — принца Филиппа. Полное имя мальчика звучит так: Огаст Филипп Хоук Бруксбэнк.

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