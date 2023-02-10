Никогда не извинялся перед ними: семья Галины Хатчинс подает в суд на Алека Болдуина
Голливудскому актеру Алеку Болдуину, которому 31 января официально предъявили обвинение в неумышленном убийстве украинки, грозит еще один судебный процесс. Адвокат семьи оператора родом из Житомирской области Галины Хатчинс, Глория Оллред, сообщила, что родственники погибшей подали иск в Высший суд округа Лос-Анджелес против продюсера фильма «Ржавчина» и исполнителя главной роли Алека Болдуина, а также против других ответчиков, которые тоже несут ответственность за трагическую смерть Хатчинс.
Как пишет Vulture, родители Галины, которые живут в Украине, и ее сестра, проживающая в Индонезии, требуют от Болдуина, членов съемочной группы и других продюсеров выплату моральной компенсации за потерю их близкого человека. О какой сумме идет речь, пока не известно.
Ранее сообщалось, что Алеку удалось урегулировать конфликт с родственниками Галины и получить от них разрешение продолжить съемки. Но по словам Оллред, речь шла о муже оператора Мэттью Хатчинсе и их 9-летнем сыне Андросе. Однако, перед украинскими родственниками Галины Болдуин даже не извинился.
«Для истцов не было никакого урегулирования. На самом деле, мистер Болдуин не связался с ними, чтобы даже извиниться», — сказала адвокат.
Сестра Хатчинс Светлана отметила, что потеря Галины стала для нее и родителей большой трагедией, которая подорвала их здоровье. Женщина хочет, чтобы виновные в смерти Хатчинс ответили за свое преступление.
«Потерять сестру, по крайней мере лично для меня, было ужасным опытом, и это одна из самых больших потерь в моей жизни. Еще более опустошительно видеть страдания наших родителей и то, как резко ухудшилось их здоровье. По этой ли причине я хотела бы, чтобы те, кто виноват, за кого-то, несли эту ответственность. Не просто кто-то, а тот, кто действительно несет за это ответственность. Я считаю, что отпустить и оставить это безнаказанным недопустимо», — сказала Светлана.
Напомним, что 21 октября 2021 года Алек смертельно ранил Галину во время репетиции сцены со стрельбой.
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