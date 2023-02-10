Актриса и бейсболист обручились в Париже

Американская актриса Ванесса Хадженс официально подтвердила слухи о своей помолвке, которые появились в западных СМИ неделю назад. Звезда фильмов «Классный мюзикл», «На месте принцессы» и «Плохие парни навсегда» выходит замуж за бейсболиста Коула Такера после двух лет отношений.

На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала два снимка. На первом кадре она и ее 26-летний будущий муж обнимаются на фоне ночного Парижа, а на втором Ванесса демонстрирует крупным планом помолвочное кольцо на своей руке.

«Да. Мы очень счастливы», — лаконично подписала счастливые фото актриса.

Напомним, что до романа с Такером Ванесса Хадженс 8 лет встречалась со звездой «Элвиса» Остином Батлером. Также она была в отношениях со своим коллегой по серии фильмов «Классный мюзикл» Заком Эфроном.

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