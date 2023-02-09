Кайли в провокационном образе.

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Популярная американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер продолжает радовать фанатов откровенными образами. Так, на своей странице в instagram девушка разместила несколько провокационных снимков в роскошном купальнике. На солнечных кадрах знаменитость наслаждается отдыхом возле бассейна, демонстрируя свои роскошные формы.

Так, Кайли предстала в блестящем розовом бикини — самый модный купальник нового сезона и жаркий тренд лета 2023. Его прелесть — в тонких лямочках и эффекте металлик, который визуально увеличивает грудь и шикарно переливается на солнце. В таком купальнике миллионы восторженных взглядов на пляже вам точно будут обеспечены.

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