Актер появится в новом фильме о Капитане Америке

Голливудский актер Харрисон Форд, известен по франшизам «Звездные войны», «Индиана Джонс» и «Бегущий по лезвию», в 80-летнем возрасте получил предложение сняться в супергеройских фильмах киностудии Marvel.

Харрисон заменит покойного Уильяма Херта, который в прошлом году умер после длительной борьбы с раком. В роли генерала Таддеуса «Громовержца» Росса Форд появится в фильме «Капитан Америка: Новый мировой порядок», который должен выйти в мае 2024 года.

В интервью изданию The Hollywood Reporter Харрисон рассекретил, что побудило его согласиться на съемки в киновселенной Marvel.

«Я не знаю. Я не могу себе объяснить, я просто работаю здесь. Я подумал: «Кажется, все остальные отлично проводят время». Я смотрю, как все эти потрясающие актеры хорошо проводят время (в фильмах Marvel — ред.). Мне нравится делать то, что отличается от того, что я когда-либо делал, и радовать людей этим. Так что я попробую кусочек этого», — поделился Форд.

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