Руководительница его фан-клуба также призналась, как он помогает Украине.

Руководительница официального фан-клуба украинского певца Олега Винника - Валерия Барон - поделилась проекту "Зірковий", как состояние здоровья артиста, почему он исчез из информационного пространства и как помогает стране из Германии.

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Барон поделилась, что певец находится в Берлине, где проходит лечение. Из-за своего состояния здоровья он не может пока появляться на публике. Но, по словам Валерии, он продолжает создавать новые песни, чтобы в будущем радовать поклонников.

"Его состояние здоровья не очень позволяет быть в публичном пространстве. Но он продолжает работать в студии, готовит новые песни. Он очень страдает без сцены сейчас, но так сложились обстоятельства из-за здоровья, что сейчас стоять на сцене он не может," - рассказала Валерия.

Также артист помогает украинской армии, но не афиширует этого. Олег Винник создал благотворительный фонд "Вовчиця", через который приобретал машины для ВСУ и другую амуницию - приборы ничего видения для спецподразделений, теплая одежда, бронежилеты и каски.

Однако Валерия не знает, когда любимец миллионов вернется на сцену. Все зависит от состояния здоровья музыканта.

"Я думаю, что это будет зависеть от его состояния здоровья. Как только он будет чувствовать, что он энергетически может обратиться к людям и у него есть силы. Это должен быть тот Олег Анатольевич, которого мы привыкли чувствовать: с его улыбкой, любовью. А для этого должно быть соответствующее энергетическое состояние. А чтобы это энергетическое состояние было, должно быть соответствующее состояние здоровья. Как только он почувствует, что готов, это произойдет," - призналась Барон.

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