Девушка показала фото в купальнике

Участница двенадцатого сезона реалити-проекта «Холостяк» Алина Ершова, которая недавно призналась, что ведущий Слава Демин неоднократно звал ее на свидания, поделилась с поклонниками снимками с отдыха в Дубае, ОАЭ.

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На своей странице в Инстаграм девушка запостила несколько фотографий, где она позирует возле огромного бассейна на территории гостиницы, в которой она остановилась. Алина не стеснялась демонстрировать на камеру стройную фигуру в черном раздельном купальнике со цветочным принтом.

Свой пляжный наряд она дополнила солнцезащитными очками и полупрозрачной накидкой. Известно, что Ершова находится в Дубае вместе с еще одной участницей «Холостяка-12» Юлией Кавчук.

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