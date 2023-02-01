Главные секреты здоровья звезды Marvel

Звезда фильма «Человек-муравей» киновселенной Mavel Пол Радд раскрыл секрет своей моложавой внешности в интервью изданию Men's Health.

53-летний американский актер признался, что всегда находит время для ежедневных кардиотренировок. Кроме того, трижды в неделю он занимается тяжелой атлетикой.

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При этом самый сексуальный мужчина 2021 года по версии журнала People отметил, что секрет его хорошей физической формы не связан с ограничительной диетой или интенсивными занятиями спортом. По словам Радда, восьмичасовой сон — это самая важная часть тренировок.

«Люди заводят будильник, а затем спят четыре часа, а затем встают, чтобы тренироваться. Они оказывают себе медвежью услугу. Лучше как-то получить восемь часов сна», — объяснил Пол.

Также актер рассказал о своем рационе. Радд ежедневно ест яйца, включает лосося в большинство блюд и любит протеиновые коктейли, содержащие только смесь протеинового порошка и воды.

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