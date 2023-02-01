Дантес признался, с кем давно мечтает спеть в дуэте
Артист назвал имя украинской певицы, с кем хочет совместную песню.
Украинский исполнитель Владимир Дантес решил пообщаться с поклонниками в Инстаграме и поведал, с кем давно хочет записать совместную песню. Артист назвал имя известной украинской певицы.
По словам Дантеса, он уже долгое время мечтает спеть в дуэте с Кристиной Соловий.
"Очень давно этого хочу," - признался Владимир.
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