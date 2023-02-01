Джастин Тимберлейк стал старше 31 января. По этому случаю его супруга выложила кадры, снятые на яхте.

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк во вторник перешагнул новый годовой рубеж. Известному уроженцу Мемфиса исполнилось 42. По этому случаю его поздравила вторая половина Джессика Билл.

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40-летняя мать двух сыновей лицедея выложила совместимые фотографии с мужем, сделанные на яхте. На первом она сидит на борту судна босиком и обнимает Джастина, который позировал в шортах, футболке и панаме. На втором снимке Билл сидит на стуле, а Тимберлейк стоит позади.

"Счастливого дня рождения человеку, который каждый день бросает мне вызов и вдохновляет. Человеку, который заставляет меня смеяться, создавать и рисковать всем. Человеку, который делает обычно необычным. Ты знаешь кто ты. Я люблю тебя", – подписала кадры актриса.

Источник: instagram jessicabiel

Источник: instagram jessicabiel

Знаменитости стали встречаться в феврале 2007-го. В 2011-м они разбежались, но вскоре снова сошлись. Осенью 2012 пара стала супругами. Свадьба состоялась в Италии. Первенец Тимберлейков (с 2013-го Билл носит фамилию мужа) родился в апреле 2015-го, а второй сын – летом 2020-го.

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