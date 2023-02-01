Как актриса проводит время на Майорке

Австралийская актриса Николь Кидман похвасталась перед подписчиками в Инстаграм поездкой в Испанию. Обладательница «Оскара» запостила подборку кадров, на которых запечатлена во время отдыха на Майорке.

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Судя по фото, 55-летняя кинозвезда отправилась на экскурсию по местным достопримечательностям в синих джинсах, черных ботинках, черной кофте, теплой куртке и вязаной шапке.

Кидман позировала возле моря, а также на фоне уютных домиков и маленьких магазинчиков. На одном из кадров актриса в другом образе запечатлена с друзьями возле ресторана.

«Люблю Майорку», — лаконично подписала снимки Николь.

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