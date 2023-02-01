Голливудская звезда Николь Кидман похасталась отдыхом в Испании
Как актриса проводит время на Майорке
Австралийская актриса Николь Кидман похвасталась перед подписчиками в Инстаграм поездкой в Испанию. Обладательница «Оскара» запостила подборку кадров, на которых запечатлена во время отдыха на Майорке.
Читай также: Дантес признался, почему не переводит свои песни на украинский языкСудя по фото, 55-летняя кинозвезда отправилась на экскурсию по местным достопримечательностям в синих джинсах, черных ботинках, черной кофте, теплой куртке и вязаной шапке.
Кидман позировала возле моря, а также на фоне уютных домиков и маленьких магазинчиков. На одном из кадров актриса в другом образе запечатлена с друзьями возле ресторана.
«Люблю Майорку», — лаконично подписала снимки Николь.
Ранее мы писали, что в Ливерпуле состоялось распределение по полуфиналам стран-участниц песенного конкурса Евровидения-2023.