Певица впервые прокомментировала твит звезды «Зачарованных»

Американская певица Бритни Спирс впервые высказалась о публикации актрисы популярного сериала «Зачарованные» Алиссы Милано в Твиттере. Месяць назад 50-летняя исполнительница роли Фиби Холливелл публично поставила под сомнение психическое здоровье артистки, написав «Кто-нибудь пожалуста проверьте Бритни Спирс».

Бритни только спустя пять недель решила публично ответить обидчице в разделе сторис в Инстаграм. 41-летняя обладательница «Грэмми» обвинила Милано в издевательствах. Знаменитость раскритиковала тех, кто публично делает заявления о ее здоровье, не будучи лично с ней знакомым.

«Мне грустно видеть что-то обо мне от людей, которые меня не знают! Это определенно похоже на издевательство! Дамы, мы должны поддерживать друг друга, а не тянуть друг друга вниз!», — написала Спирс под скриншотом оригинального твита Алиссы.

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