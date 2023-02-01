Актер с женой и дочерью переехали в Штаты еще осенью 2021 года.

Украинский актер Дмитрий Ступка вместе с женой Полиной Логуновой и 5-летней дочерью Богданой с осени 2021 году проживают в США. В Инстаграме артист признался, собирается ли возвращаться в Украину.

Ступка откровенно ответил, что еще не решил: "Пока не знаю. Точной даты нет сейчас".

Отметим, что весной 2022 года Дмитрий и Полина объявили о расставании, но развестись официально не могут, так как это возможно лишь в Украине. В Штатах актер участвует в благотворительных концертах. Также, по его словам, 23 февраля он летел в Украины, но в Турции узнал, что началась полномасштабная война.

Ранее мы писали, что в боях за Украину погиб журналист Игорь Терехин.