Сериалы Netflix: лучшие на неделе 23-29 января 2023 года
Стриминговый сервис Netflix объявив названия сериалов, которые входили в десятку лидеров по просмотрам в последнюю неделю января.
Согласно обновленному рейтингу, в период с 23-го по 29 января пользователи из Украины чаще всего смотрели второй сезон «Джинни и Джорджии». Подростковый сериал находится на первой месте в ТОП-10 уже четыре недели подряд.
Вторую строчку рейтинга занимает первый сезон этого же сериала. Третье место по пулярности в Украине занимает «Агентство "Локвуд и компания"», который впервые попал в список лучших сериалов.
Интересно, что в десятку вернулся телепроект «Изобретая Анну», который в прошлом году держался в ТОПе 34 недели.
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 23-29 января выглядит так:
- 1. Второй сезон «Джинни и Джорджии»
- 2. Первый сезон «Джинни и Джорджии»
- 3. «Агентство "Локвуд и компания"»
- 4. «Уэнздей»
- 5. Второй сезон «Викингов: Вальхалла»
- 6. «Калейдоскоп»
- 7. Первый сезон «Викингов: Вальхалла»
- 8. Первый сезон «Новобранца»
- 9 «Изобретая Анну»
- 10. Третий сезон «Эмили в Париже»
Мировой рейтинглучших сериалов Netflix за прошлую неделю возглавил тот же проект, что и в украинском ТОПе — второй сезон «Джинни и Джорджии». На втором месте оказался сериал «Уэнздей». Первый сезон «Джинни и Джорджии» — в тройке лидеров.
Отметим, что в ТОП-10 дебютировали сразу три телепроекта. Впервые в рейтинг попали сериал «Агенство "Локвуд и компания"» и телешоу Bake Squad и Bling Empire: New York.
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в мире за 23-29 января 2023
- 1. Второй сезон «Джинни и Джорджии»
- 2. . Уэнздей»
- 3. Первый сезон «Джинни и Джорджии»
- 4. «Шоу 90-х»
- 5. Второй сезон «Викингов: Вальхалла»
- 6. «Агенство "Локвуд и компания"»
- 7. Первый сезон «Нового Амстердама»
- 8. Bling Empire: New York
- 9. Второй сезон Bake Squad
- 10. «Калейдоскоп»
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