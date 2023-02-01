ТОП-10 самых популярных сериалов последней недели января

Стриминговый сервис Netflix объявив названия сериалов, которые входили в десятку лидеров по просмотрам в последнюю неделю января.

Согласно обновленному рейтингу, в период с 23-го по 29 января пользователи из Украины чаще всего смотрели второй сезон «Джинни и Джорджии». Подростковый сериал находится на первой месте в ТОП-10 уже четыре недели подряд.

Вторую строчку рейтинга занимает первый сезон этого же сериала. Третье место по пулярности в Украине занимает «Агентство "Локвуд и компания"», который впервые попал в список лучших сериалов.

Интересно, что в десятку вернулся телепроект «Изобретая Анну», который в прошлом году держался в ТОПе 34 недели.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 23-29 января выглядит так:

1. Второй сезон «Джинни и Джорджии»

2. Первый сезон «Джинни и Джорджии»

3. «Агентство "Локвуд и компания"»

4. «Уэнздей»

5. Второй сезон «Викингов: Вальхалла»

6. «Калейдоскоп»

7. Первый сезон «Викингов: Вальхалла»

8. Первый сезон «Новобранца»

9 «Изобретая Анну»

10. Третий сезон «Эмили в Париже»

Мировой рейтинглучших сериалов Netflix за прошлую неделю возглавил тот же проект, что и в украинском ТОПе — второй сезон «Джинни и Джорджии». На втором месте оказался сериал «Уэнздей». Первый сезон «Джинни и Джорджии» — в тройке лидеров.

Отметим, что в ТОП-10 дебютировали сразу три телепроекта. Впервые в рейтинг попали сериал «Агенство "Локвуд и компания"» и телешоу Bake Squad и Bling Empire: New York.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в мире за 23-29 января 2023

1. Второй сезон «Джинни и Джорджии»

2. . Уэнздей»

3. Первый сезон «Джинни и Джорджии»

4. «Шоу 90-х»

5. Второй сезон «Викингов: Вальхалла»

6. «Агенство "Локвуд и компания"»

7. Первый сезон «Нового Амстердама»

8. Bling Empire: New York

9. Второй сезон Bake Squad

10. «Калейдоскоп»

Ранее мы писали, что в Ливерпуле состоялось распределение по полуфиналам стран-участниц песенного конкурса Евровидения-2023.