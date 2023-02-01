До карьеры в шоу-бизнесе артистка работала воспитательницей в детском саде.

Украинская рэперша Alyona Alyona до начала своего творческого пути в рэп-индустрии трудилась в детском саду воспитателем. В своем Инстаграме артистка поделилась видео, как она выглядела до музыкальной карьеры.

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В ролике - множество архивных кадров Алены. Также можно заметить, что ранее рэперша имела абсолютно другой стиль. Будущая звезда носила короткую стрижку с челкой.

"Не сдавайтесь. Все в ваших руках," - подписала видео певица.

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