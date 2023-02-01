Певец рассекретил причину

Известный украинский исполнитель, блогер и тренер юмористического проекта «Лига смеха» Владимир Дантес ответил на один из часто задаваемых вопросов пользователей Сети.

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Подписчики певца, который до полномасштабной войны выпустил немало композиций на русском языке, поинтересовались, собирается он перезаписать свои хиты на украинском.

В разделе сторис Дантес заявил, что мечтает о перевыпуске своих песен, однако у него возникают сложности с переводом. Артист добавил, что ему понадобиться помощь, чтобы сделать композиции благозвучными.

«Кстати, вот никак не могу сделать это так, чтобы было красиво. У меня пока куцо выходит, может кто поможет?», — написал Владимир.

Почему Дантес не переводит песни на украинский Фото: instagram.com/vladimirdantes

Отметим, что бывшая жена Дантеса Надя Дорофеева тоже обращалась к своим фанатам за помощью с переводом песни «Разноцветная». Певица выибрала наилучший вариант текста на украинском языке из более 700 версий. Какую сумму денег Дорофеева пообещала автору, не сообщается.

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