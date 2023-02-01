Модель в соблазнительном образе.

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Известная американская модель и предпринимательница Лори Харви уже спокойно может соревноваться с Беллой Хадид, Хейли Бибер и другими звездами за самые стильные образы. Так, вчера модель предстала в соблазнительном аутфите, который сочетает в себе сразу несколько громких трендов. Разбираем детальнее.

Лори надела трендовые кожаные брюки на средней посадке, под которые подобрала облегающий укороченный топ и ботильоны на платформе. Отметим, что брюки з кожи в этом году составят изрядную конкуренцию карго — в этом можно не сомневаться. Завершила знаменитость выход оверсайз пальто в графитовом цвете с кожаными вставками и бордовой мини-сумкой. Получился крутой образ для ранней весны, который уже не терпится повторить.

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