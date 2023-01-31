Лорак в красном платье с вырезом побудила к дискуссии, ждут ли ее в Украине
Певица Ани Лорак сообщила на своей инстаграм-странице дату издания своей будущей пластинки. При этом написала пост благодарности аудитории.
"Мои дорогие, спасибо вам за поддержку, за ваши эмоции и множество каверов на новую песню "Обратный отсчет"! Я все вижу и замечаю!" – начала исполнительница подпись к кадрам.
Читай также: Стужук назвала Украину "оттуда" и поведала, вернется ли
Также она пообещала перед премьерой ряд неожиданностей от себя, указала дату 21 апреля и добавила хештеги "новый альбом" и "остров".
Для снимков на фоне голубого неба, зеленых деревьев и каменных колонн Каролина Куек позировала в приталенном красном платье с довольно открытым декольте и вырезом вдоль всей ноги. Образ она завершила серьгами-полосками и кольцом с блестящими камнями. А обулась в открытые туфли на каблуке.
Кто-то в разделе комментариев воздыхает от образа исполнительницы и говорит, что ждет ее в Украине. Другие же удивлены такими отзывами:
Читай также: Ступка показал свой отдых под пальмами Майами
Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода, годами работавшая в РФ после аннексии Крыма, теперь показалась в вышиванке и готовится к премьере патриотического трека.