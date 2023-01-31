Ани Лорак снялась на фоне каменных колонн, надев пестрый наряд и обувь на каблуке. Тем временем у нее в комментариях разгорелись споры о другом.

Певица Ани Лорак сообщила на своей инстаграм-странице дату издания своей будущей пластинки. При этом написала пост благодарности аудитории.

"Мои дорогие, спасибо вам за поддержку, за ваши эмоции и множество каверов на новую песню "Обратный отсчет"! Я все вижу и замечаю!" – начала исполнительница подпись к кадрам.

Читай также: Стужук назвала Украину "оттуда" и поведала, вернется ли

Также она пообещала перед премьерой ряд неожиданностей от себя, указала дату 21 апреля и добавила хештеги "новый альбом" и "остров".

Для снимков на фоне голубого неба, зеленых деревьев и каменных колонн Каролина Куек позировала в приталенном красном платье с довольно открытым декольте и вырезом вдоль всей ноги. Образ она завершила серьгами-полосками и кольцом с блестящими камнями. А обулась в открытые туфли на каблуке.

Источник: instagram anilorak

Источник: instagram anilorak

Источник: instagram anilorak

Кто-то в разделе комментариев воздыхает от образа исполнительницы и говорит, что ждет ее в Украине. Другие же удивлены такими отзывами:

Источник: instagram anilorak

Читай также: Ступка показал свой отдых под пальмами Майами

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода, годами работавшая в РФ после аннексии Крыма, теперь показалась в вышиванке и готовится к премьере патриотического трека.