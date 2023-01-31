Ведущая похвасталась новым нарядом со съемок

Звезда Нового канала и одна из самых популярных украинских ведущих Леся Никитюк опубликовала в соцсети новое фото, где она позировала полуобнаженной. На странице знаменитости в Инстаграм появилось черно-белый кадр, на котором Леся в бюстгальтере и шубе фотографирует себя в зеркало на айфон.

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Свой дерзкий образ телезвезда дополнила высоким хвостом, серьгами и массивной золотистой цепочкой. Сначала Никитюк запостила селфи в сторис. Но позже ведущая поняла, что на этом снимке она вышла настолько шикарно, что кадр заслужил место в ее профиле.

«Можно я это фото выставлю. Спасибо», — подписала Леся Никитюк.

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