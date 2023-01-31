Победительница Евровидения поздравила украинского воина с днем рождения

Украинская исполнительница Руслана Лыжичко, которая принесла нашей стране первую победу на Евровидении в 2004 году, публично поздравила украинского бойца Сергея «Волыну» Волынского с днем рождения.

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31 января артистка обнародовала в Инстаграм видеообращение к имениннику, в котором назвала защитника Мариуполя героическим человеком, готовым отдать жизнь за родину. Руслана отметила, что считает «Волыну» своим лучшим другом, хоть они никогда и не виделись.

Певица добавила, что Сергей стал примером не только для своего сына, но и для многих украинских детей. Знаменитость пожелала военному здоровья и победы нашей страны в войне с РФ.

«Я считаю тебя едва ли не самым большим моим другом, хотя мы ни разу не виделись. Я поздравляю тебя с днем рождения! Пробовали сломить твое тело, но не сломили дух твой, потому что он несокрушим. Ты — настоящий пример не только для своего сына, но и для тысяч детей, которые будут мечтать быть похожили на тебя! Безграничного здоровья и безграничного счастья! Пусть сбудется самая большая мечта!», — обратилась к имениннику Руслана.

Ранее мы писали, что в Ливерпуле представили логотип и слоган песенного конкурса Евровидения.