Как известная ведущая выглядела, когда была маленькой

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, наиболее известна по проектам «Світське життя» и «Голос країни», рассказала подписчикам в Инстаграм, что недавно побывала в гостях у своей бабушки.

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В разделе сторис 39-летняя телезвезда показала одну из своих детских фотографий в рамке. На архивном кадре маленькая Катя с белокурыми волосами позирует в красном платье с белым воротником. В руках у нее любимая кукла. В подписи Осадчая отметила, что бабушка хранит все ее снимки из детства.

«В гостях у бабушки. Бабушка хранит мои фото детские», — поделилась ведущая.

Катя Осадчая в детстве Фото: instagram.com/kosadcha

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