«Бабушка хранит»: Катя Осадчая показала свое детское фото
Как известная ведущая выглядела, когда была маленькой
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, наиболее известна по проектам «Світське життя» и «Голос країни», рассказала подписчикам в Инстаграм, что недавно побывала в гостях у своей бабушки.
Читай также: Пэрис Хилтон снялась для глянца в образе Мэрилин МонроВ разделе сторис 39-летняя телезвезда показала одну из своих детских фотографий в рамке. На архивном кадре маленькая Катя с белокурыми волосами позирует в красном платье с белым воротником. В руках у нее любимая кукла. В подписи Осадчая отметила, что бабушка хранит все ее снимки из детства.
«В гостях у бабушки. Бабушка хранит мои фото детские», — поделилась ведущая.
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