Пэрис Хилтон снялась для глянца в образе Мэрилин Монро
Светская львица позировала для Vogue
Известная американская актриса, телезвезда и бизнесвумен Пэрис Хилтон, которая недавно объявила о рождении первенца, приняла участие в фотосессии для нового номера журнала Vogue Arabia.
Читай также: Виктория Бекхэм показала повзрослевшую дочь в вечернем платьеНа страницах глянца 41-летняя знаменитость появится в образе секс-символа 1950-х годов, голливудской кинодивы Мэрилин Монро. Пэрис позировала перед фотографами в коротком парике, белом халате, блистящих туфлях на шпильках и в роскошных украшениях. На одном из кадров звезда позировала, лежа на кровати с журналами.
На официальной странице Vogue Arabia говорится, что Хилтон в интервью рассказала о будущих мемуарах, выпуске духов и, конечно же, о первой ее ребенке с мужем Картером Реумом, которого им выносила суррогатная мать.
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