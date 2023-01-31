Лобода выложила фото в вышиванке с патриотической подписью
Светлана Лобода, которая после аннексии Россией Крыма годами жила в России, теперь всячески заявляет о любви к Украине. У себя в Инстаграме она выложила снимок в вышиванке и традиционном украинском ожерелье.
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Таким образом исполнительница готовит публику к премьере своего свежего произведения, которое представит в начале следующего месяца.
"Ибо дух свободы – в каждой клеточке, Мы каждого из вас встретим по…" – подписала кадр Лобода, очевидно, предложив продолжить фразу словом "по-украински" (название ее нового сингла).
В предыдущем посте исполнительница указала дату премьеры музыкальной новинки – 3 февраля.
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Ранее мы писали о том, что Дмитрий Ступка показал себя в обществе восковых Степана Бандеры и Андрея Мельника. Эти кадры были сняты еще до отъезда лицедея за границу, откуда он не возвращается более года.