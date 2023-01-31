Ведущий публично поздравил бывшую супругу с днем рождения

Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин в очередной раз подтвердил, что у него остались хорошие отношения с бывшей женой Ксенией Мищенко после расставания в 2021 году. Пара была в браке 13 лет.

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Во вторник, 31 января, Демин решил публично поздравить экс-возлюбленную с днем рождения. На своей странице в Инстаграм он запостил два снимка из архива. На первом фото Ксения и Слава запечатлены в начале своих отношений 15 лет назад. Второй кадр — современное селфи именинницы.

«Любовь между бывшими существует! С Днем Рождения Ксю», — подписал ведущий.

Напомним, что у экс-супругов есть сын Влад. Недавно Демин заявил, что причиной разрыва с Ксенией стала исчезающая любовь. Они поняли, что испытывают друг к другу только уважение.

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