54-летняя звезда подиумов и ее супруг Эдвард Бернс в браке 20 лет

Супермодель девяностых Кристи Тарлингтон растрогала Сеть новой публикацией о своем муже в его день рождения. Актер, режиссер и сценарист Эдвард Бернс отпраздновал 55-летие. В Instagram 54-летняя звезда подиумов и глянцевых журналов поделилась фотографией, где она с мужем запечатлена в одном из ресторанов.

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В описании к кадру Кристи рассказала, какой Эдвард замечательный партнер и отец. Модель отметила, что именинник вряд ли увидить ее поздравление, ведь он не пользуется соцсетями. Однако, она добавила, что хотела бы рассказать о своей любви к мужу всему миру.

«С днем ​​рождения, мой «Стойкий Эдди. Лучший партнер в воспитании наших детей и в том, чтобы вместе взрослеть и становиться мудрее, — это брак. Спасибо за то, что предоставил нужное количество веселья, испытаний, терпения и принятия, когда мы оба вступаем в этот новый этап нашей жизни. Я люблю тебя и ценю больше, чем ты думаешь. Кроме того, я знаю, что ты этого не увидишь, потому что ты не взаимодействуешь с этими платформами. Я обещаю поделиться своими словами со всем миром и с тобой», — написала Тарлингтон.

Кристи познакомилась с Эдвардом в 2000 году на вечеринке и в том же году обручилась с ним. В 2002-м они расстались, но вскоре помирились и поженились в Сан-Франциско в июне 2003 года. Сейчас супруги являются родителями двоих детей —19-летней Грейс и 16-летнего Финна.

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