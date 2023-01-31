Актриса в нежном образе.

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Тренд на естественность в прическах становится все более популярным, вытесняя из рядов "сложные" конструкции на голове. Такую тенденцию всячески поддерживает популярная австралийская актриса Марго Робби, которая зачастую для светских мероприятий выбирает расслабленные укладки без лишних аксессуаров.

Так, недавно знаменитость вышла в свет с пляжными локонами — такая укладка смотрится очень нежно, но в то же время роскошно. Подобная прическа — лучшая идея для тех, кто хочет выглядеть на День святого Валентина максимально романтично и непринужденно. Кстати, повторить такую укладку очень просто. Воспользуйтесь утюжком, загибая им волосы в разные стороны. Ещё один способ — лечь спать с косичками, а утром расплести их и зафиксировать пенкой или лаком. Берите на заметку!

Ранее Никола Пельтц-Бекхэм продемонстрировала самый нежный маникюр на День влюбленных.