Джафар Джексон также занимается музыкой.

Сын родного брата легендарного музыканта Майкла Джексона - Джафар Джексон - сыграет короля поп-музыки в документальном фильме о певце. Об этом рассказал в Инстаграме режиссер фильма Антуан Фукуа.

Джафар продолжает музыкальную династию, он исполняет и пишет песни. С 12 лет занимается также танцами.

"С гордостью представляем Джафара Джексона в роли Майкла - фильм о путешествии человека, ставшего королем поп-музыки. Скоро будет," - поведал Фукуа.

Как сообщает Deadline, в киноленте не будут избегать противоречивых фактов и слухов о жизни Майкла Джексона, в частности: обвинения в педофилии. Права на фильм принадлежат компании Lionsgate, продюсер - Грэм Кинг, который снял биографический фильм о Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия". Сейчас создатели киноленты ищут компанию-партнера, которая выступит сопродюсером.

Отметим, что Джексон умер в возрасте 50 лет 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Согласно медицинской экспертизы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная передозировкой сильнодействующими препаратами, которые дал ему лечащий врач. В 2011 году его личного врача Конрада Мюррея приговорили к 4 годам заключения за непредумышленное убийство.