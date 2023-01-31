Сыновья Памелы Андерсон посетили премьеру фильма Netflix об их звездной маме
Как сейчас выглядят 26-летний Брэндон и 25-летний Дилан
В понедельник, 30 января, в театре Netflix Tudum в Лос-Анджелесе состоялась премьера документального фильма об актрисе Памеле Андерсон под названием «Памела: история любви».
Читай также: После 12 дней брака: экс-муж Памелы Андерсон завещал ей крупную суммуПоддержать 55-летнюю кинозвезду пришли ее сыновья от брака с музыкантом Томми Ли, 26-летний Брэндон и 25-летний Дилан со своими девушками — Лили Истон и Паулой Брасс. Памела выглядела роскошно в длинном облегающем платье ярко-красного цвета.
Отметим, что уже сегодня фильм об Андерсон станет доступным на стриминговом сервисе Netflix. Кроме того, в этот же день поступят в продажу ее мемуары «С любовью, Памела».
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