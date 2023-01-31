Супермодель показала ребенку дну из самых больших мечетей в мире, расположенную в Абу-Даби.

Британская звезда модной индустрии Наоми Кэмпбелл прибыда с потомком в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. 52-летняя манекенщица с маленькой дочерью осмотрела там Мечеть Шейха Заида – одну из шести самых больших мечетей в мире. Кадрами променада Наоми поделились у себя в блоге.

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На фотографиях Кэмпбелл изображена в длинном леопардовом пальто и платке. Тем временем малышка была одеты в белые платье и колготки. Мать и ребенок прогулялись по площади мечети. Заходили ли они внутрь – неизвестно. Знаменитость подобных кадров не выложила.

Лицо девочки Наоми не показала. На всех изображениях ребенка видно только со спины.

Источник: instagram naomi

Источник: instagram naomi

Источник: instagram naomi

Источник: instagram naomi

Источник: instagram naomi

О рождении дочери Наоми Кэмпбелл стало известно в середине мая 2021-го. Ребенок появился благодаря суррогатной матери. Кто его отец – супермодель до сих пор не сообщила.

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