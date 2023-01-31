Причиной смерти 54-летней Лизы Мари Пресли могли стать диета и таблетки для снижения веса

Американкая певица Лиза Мари Пресли, которая была единственым ребенком легендарного исполнителя Элвиса Пресли и бывшей женой Майкла Джексона и Николаса Кейджа, перед смертью сидела на опасной диете. Резкое похудение могло стать причиной смерти знаменитости в 54-летнем возрасте, сообщили TMZ источники, близкие к семье Пресли.

Инсайдеры отметили, что Лиза Мари хотела хорошо выглядеть на церемонии награждения «Золотого глобуса», где был представлен фильм об ее отце «Элвис». Для этого она начала принимать таблетки для снижения веса, соблюдала строгий режим диеты и сделала пластическую операцию. Также накануне смерти Пресли вернулась к приему сильнодействующих болеутоляющих средств, хотя много лет боролась с зависимостью от опиоидных веществ.

«За 2 месяца до «Золотого глобуса» Лиза Мари сделала пластическую операцию и начала принимать лекарства для похудения. Нам сказали, что она потеряла от 40 до 50 фунтов за 6 недель (от 18 до 23 килограмм — ред.)», — пишет издание.

Лиза Мари дала два интервью во время «Золотого глобуса», которые вызвали тревогу у ее поклонников. Она была изможденной, невнятно говорила и с трудом ходила, ей приходилось держаться за друга. А родственники и источники в правоохранительных органах говорили, что в день смерти звезда жаловалась на боли в животе.

Официальную причину смерти единственной дочери Пресли пока что не называют. Эксперты ждут результатов токсикологической экспертизы, а это может затянуться на несколько месяцев.

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