Квиткова заработала похвалу своей прогулкой в купальнике на Мальдивах
Избранница Никиты Добрынина Дария Квиткова разбавила свои фотографии купаний-загораний в теплых краях еще и береговыми хождениями. Блогерша-миллионница, отдыхающая на Мальдивах с первенцем, прошлась по пляжу и осмотрела просторы Индийского океана.
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Прогулку Цветкова совершила босиком. Она оделась в широкие штаны. Верхняя часть тела женщины была прикрыта частью раздельного купальника и кепкой.
Виновница сообщения не оставила развернутых комментариев. Только смайл-эмодзи в форме облака, которым, очевидно, подчеркнула облачную погоду на острове.
Спустя два часа после публикации снимков победительнице "Холостяка" прислали почти 44 тысячи лайков и ряд комментариев, среди которых:
- "Даша, ну какая же вы".
- "Боже, как красива".
- "Как красиво".
- "Откуда такие классные штаны?"
- "Очень красивая. Просто невероятная".
- "Кайф, понимаю, как искренне могу радоваться за чужую такую картинку".
- "Ой, как захотелось на море-е-е".
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Ранее мы писали о том, что победительница 9-го "Холостяка" продемонстрировала стройность и тату в интимной зоне.