Дарья Квиткова выбрала для пляжного променада широкие брюки, раздельный купальник и кепку.

Избранница Никиты Добрынина Дария Квиткова разбавила свои фотографии купаний-загораний в теплых краях еще и береговыми хождениями. Блогерша-миллионница, отдыхающая на Мальдивах с первенцем, прошлась по пляжу и осмотрела просторы Индийского океана.

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Прогулку Цветкова совершила босиком. Она оделась в широкие штаны. Верхняя часть тела женщины была прикрыта частью раздельного купальника и кепкой.

Источник: instagram kvittkova

Источник: instagram kvittkova

Источник: instagram kvittkova

Виновница сообщения не оставила развернутых комментариев. Только смайл-эмодзи в форме облака, которым, очевидно, подчеркнула облачную погоду на острове.

Спустя два часа после публикации снимков победительнице "Холостяка" прислали почти 44 тысячи лайков и ряд комментариев, среди которых:

"Даша, ну какая же вы".

"Боже, как красива".

"Как красиво".

"Откуда такие классные штаны?"

"Очень красивая. Просто невероятная".

"Кайф, понимаю, как искренне могу радоваться за чужую такую картинку".

"Ой, как захотелось на море-е-е".

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Ранее мы писали о том, что победительница 9-го "Холостяка" продемонстрировала стройность и тату в интимной зоне.