Девочку звездной паре выносила суррогатная мать

Индийская модель, певица и актриса Приянка Чопра больше не скрывает лицо годовалой дочери от брака с американским исполнителем Ником Джонасом. 30 января Мальти Мари появилась со звездными родителями на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе.

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Девочка побывала на церемонии вручения ее папе Нику и ее дядям Кевину и Джо, которые вместе являются участниками группы Jonas Brothers, именной звезды.

В своем выступлении перед публикой Ник Джонас сказал, что ему нравится вместе с Приянкой быть родителями маленькой Мальти.

«Для моей прекрасной жены, ты — спокойствие в сумасшествии, скала в буре, и мне нравится быть женатым на тебе. Это величайший дар. Мне нравится быть с тобой родителем. Так что, Мальти Мари, не могу дождаться, когда приеду сюда с тобой через 15 лет и опозорю тебя перед твоими друзьями», — пошутил Ник.

Приянка Чопра с дочерью Мальти / Источник: Getty Images

Дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса / Источник: Getty Images

Приянка Чопра показала лицо дочери / Источник: Getty Images

Jonas Brothers получили звезду на Голливудской аллее славы / Источник: Getty Images

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