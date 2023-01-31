Актер "Квартала 95" подчеркнул, что Зеленский всегда был занятым человеком.

Украинский актер, звезда "Квартала 95" Александр Пикалов является кумом президента Украины Владимира Зеленского. В эфире "1+1" артист рассказал, как раньше его поздравлял с днем рождения звездный кум.

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Пикалов отметил, что Владимир Александрович всегда был занятым человеком.

"Руководитель. Хотя мы были на одном этаже, до кабинета можно было добросить мандарином. Но это было так: смотрю, звонит (жена Зеленского) Ленчик. Я беру трубку – а оттуда Владимир Александрович: "Саня, привет! С днем рождения!" Это ж как было? "На, позвони Пикалову, у него сегодня день рождения". Надеюсь, сегодня будет также," - признался Александр, который отметил 30 января 47-летие.

Артист признался, что и в этом году ждет от кума поздравлений.

"От Макрона не жду, а от Зеленского жду. Хотелось бы звонок," - поделился звезда "Квартала".